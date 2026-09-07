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Тафсир: Al-Insan 76:31
Al-Insan
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
ﱵ
مَن
ﱶ
يَشَآءُ
ﱷ
فِي
ﱸ
رَحۡمَتِهِۦۚ
ﱹﱺ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
ﱻ
أَعَدَّ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
عَذَابًا
ﱾ
أَلِيمَۢا
ﱿ
٣١
ﲀ
Он вводит в Свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он приготовил мучительные страдания.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 76:29 до 76:31
إن هذه السورة عظة للعالمين، فمن أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيمان والتقوى طريقًا يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. وما تريدون أمرًا من الأمور إلا بتقدير الله ومشيئته. إن الله كان عليمًا بأحوال خلقه، حكيمًا في تدبيره وصنعه. يُدْخل مَن يشاء مِن عباده في رحمته ورضوانه، وهم المؤمنون، وأعدَّ للظالمين المتجاوزين حدود الله عذابًا موجعًا.