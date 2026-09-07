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Тафсир: Al-Insan 76:31
Al-Insan
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
ﱵ
مَن
ﱶ
يَشَآءُ
ﱷ
فِي
ﱸ
رَحۡمَتِهِۦۚ
ﱹﱺ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
ﱻ
أَعَدَّ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
عَذَابًا
ﱾ
أَلِيمَۢا
ﱿ
٣١
ﲀ
Он вводит в Свою милость, кого пожелает, а для беззаконников Он приготовил мучительные страдания.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یُدۡخِلُ مَن یَشَاۤءُ فِی رَحۡمَتِهِۦۚ﴾ جنته وهم المؤمنون ﴿وَٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ ناصبه فعل مقدر أي أعد يفسر ﴿أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِیمَۢا ٣١﴾ مؤلما وهم الكافرون