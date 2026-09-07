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Тафсир: Al-Insan 76:30
Al-Insan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
ﱨ
تَشَآءُونَ
ﱩ
إِلَّآ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَشَآءَ
ﱬ
ٱللَّهُۚ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
ٱللَّهَ
ﱰ
كَانَ
ﱱ
عَلِيمًا
ﱲ
حَكِيمٗا
ﱳ
٣٠
ﱴ
Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَا تَشَاۤءُونَ﴾ بالتاء والياء اتخاذ السبيل بالطاعة ﴿إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ﴾ ذلك ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا﴾ بخلقه ﴿حَكِیمࣰا ٣٠﴾ في فعله