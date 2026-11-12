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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Insan Ая 3
Al-Insan
3
76:3
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
إِنَّا
ﳂ
هَدَيۡنَٰهُ
ﳃ
ٱلسَّبِيلَ
ﳄ
إِمَّا
ﳅ
شَاكِرٗا
ﳆ
وَإِمَّا
ﳇ
كَفُورًا
ﳈ
٣
ﳉ
Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным.
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