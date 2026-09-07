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Тафсир: Al-Insan 76:29
Al-Insan
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
ﱝ
هَٰذِهِۦ
ﱞ
تَذۡكِرَةٞۖ
ﱟﱠ
فَمَن
ﱡ
شَآءَ
ﱢ
ٱتَّخَذَ
ﱣ
إِلَىٰ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
سَبِيلٗا
ﱦ
٢٩
ﱧ
Воистину, это есть Назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحض على طاعته ، وبالتحذير من معصيته فقال : ( إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتخذ إلى رَبِّهِ سَبِيلاً ) .أى : إن هذه الآيات التى أنزلناها عليك يا محمد - تذكرة وموعظة للناس ، فمن شاء أن يتخذ إلى الله - تعالى - وسيلة وطريقة يتقرب بها إليه - تعالى - اتخذها ، لأنها خير هداية إلى رضاه - سبحانه - .والتعبير بقوله : ( فَمَن شَآءَ اتخذ إلى رَبِّهِ سَبِيلاً ) تحريض شديد على المسارعة إلى الطاعة ، لأن الله - تعالى - قد مكن الناس من ذلك ، حيث وهبهم الاختيار والعقول المفكرة ، وأرسل إليهم الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور .