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Al-Insan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
а также ночью. Падай ниц пред Ним и славь Его долгой ночью.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
] وه به شهویش سوجده بۆ خوای گهوره بهرهو شهونوێژ بۆ خوای گهوره بكه [
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٢٦)
] وه زیكرو تهسبیحات و عیبادهتی خوای گهوره بكه له شهوگارێكی دوورو درێژدا.