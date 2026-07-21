Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
إِنَّ
هَٰذَا
كَانَ
لَكُمۡ
جَزَآءٗ
وَكَانَ
سَعۡيُكُم
مَّشۡكُورًا
٢٢
Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
] پێیان دهوترێت ئهمه ئهجرو پاداشته بۆ ئێوهو خوای گهوره پاداشتى دانهوه [
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)
] ههوڵ و تێكۆشانتان له دونیادا ئێستا پاداشتهكهیتان وهرگرت لهسهر زۆر و كهمی سوپاسكراون، وه لهسهر كهم پاداشتى زۆرتان وهرگرت.