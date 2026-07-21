Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
из источника, названного Салсабилем.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٨)
] وه ئهو زهنجهبیلهیش سهرچاوهو كانیهكهو ههڵئهقوڵێ له بهههشتدا كه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل)، وه بۆیه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل) لهبهر ئهوهی زۆر بهخێرایی دێت وه زۆر به سووكی و به ئاسانی ئهچێته خوارهوه كاتێك كه ئهیخۆنهوهو هیچ ئازاریان نادات و له گهروویاندا به خۆشی و ئاسانی و سووكی ئهچێته خوارهوه.