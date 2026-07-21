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Al-Insan
16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِيرَاْ
مِن
فِضَّةٖ
قَدَّرُوهَا
تَقۡدِيرٗا
١٦
хрусталя серебряного, соразмерных размеров.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 76:16 до 76:17
Райское серебро будет чисто и прозрачно, подобно хрусталю. Удивительно, как грубый металл может быть так прозрачен! Райские сосуды будут вмещать ровно столько вина, сколько понадобится для утоления жажды, ибо если его будет больше, то уменьшится наслаждение от питья, а если его будет меньше, то этого не хватит для полного удовольствия. Согласно другому мнению, эти сосуды будут размерены в соответствии с тем, какими их представляли себе обитатели Рая в своих мыслях в надежде получить от питья полное удовлетворение.