Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
12
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами и шелками.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢)
] وه خوای گهوره پاداشتیان ئهداتهوه به بهههشت بههۆی ئهوهی له دونیادا ئارامیان گرتووه لهسهر وازهێنان له شههوهت، وه لهسهر بهردهوام بوون لهسهر گوێڕایهڵى، وه لهسهر ئارامگرتن لهسهر بهڵاو موسیبهتهكان، واته: ئهیانخاته بهههشتهوهو حهریرو ئاوریشمشیان پێ ئهبهخشێ.