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Hud
48
11:48
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم ٤٨
قِيلَ يَـٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍۢ مِّنَّا وَبَرَكَـٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍۢ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌۭ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٤٨
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
И было сказано: «О Нух (Ной)! Сходи на землю с миром от Нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой! Но будут народы, которых Мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от Нас».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قِیلَ یَـٰنُوحُ ٱهۡبِطۡ﴾ انْزِلْ مِنْ السَّفِينَة ﴿بِسَلَـٰمࣲ﴾ بِسَلَامَةٍ أَوْ بِتَحِيَّةٍ ﴿مِّنَّا وَبَرَكَـٰتٍ﴾ خَيْرَات ﴿عَلَیۡكَ وَعَلَىٰۤ أُمَمࣲ مِّمَّن مَّعَكَۚ﴾ فِي السَّفِينَة أَيْ مِنْ أَوْلَادهمْ وَذُرِّيَّتهمْ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿وَأُمَمࣱ﴾ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَعَك ﴿سَنُمَتِّعُهُمۡ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿ثُمَّ یَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِیمࣱ ٤٨﴾ فِي الْآخِرَة وَهُمْ الكفار