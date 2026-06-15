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Hud
39
11:39
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
] ئهو كاته ئهزانن كێ سزایهكی بۆ دێت كه ڕیسوا و سهرشۆڕی دهكات له دونیا [
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٩)
] وه دواتریش له ڕۆژی قیامهتدا سزایهكی بهردهوامی دهبێ لهناو ئاگری دۆزهخدا.