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Hud
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
О мой народ! Кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помяните назидание?
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Tafsir Fathul Majid
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