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Hud
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
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О мой народ! Кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помяните назидание?
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیَـٰقَوۡمِ مَن یَنصُرُنِی﴾ يَمْنَعنِي ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ عَذَابه ﴿إِن طَرَدتُّهُمۡۚ﴾ أَيْ لَا نَاصِر لِي ﴿أَفَلَا﴾ فَهَلَّا ﴿تَذَّكَّرُونَ ٣٠﴾ بِإِدْغَامِ التَّاء الثَّانِيَة فِي الْأَصْل فِي الذَّال تَتَّعِظُونَ