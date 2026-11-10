Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Hud Ая 3

{داوای لێخۆشبوون كردن لە خوا هۆكاری خۆشگوزەرانییە} [ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ] وه داوای لێخۆشبوون له پهروهردگارتان بكهن له تاوانهكانى پێشووتان [ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ] پاشان تهوبه بكهن و بۆ لای خوای گهوره بگهڕێنهوهو خۆتان بپارێزن له داهاتوودا [ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ] ئهوا خوای گهوره ژیانێكی خۆش و بهختهوهر ئهتانژێنێ له ڕزق و ڕۆزی فراوان تا كاتی دیاریكراوی خۆتان كه مردنه [ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ] وه ههموو كهسێك كه خاوهن فهزڵ و چاكه بێت خوای گهوره فهزڵی خۆی پێ ئهبهخشێ له دونیاو دواڕۆژدا [ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣) ] بهڵام ئهگهر پشت ههڵبكهن له شوێنكهوتنی قورئانی پیرۆزو خوای گهورهو پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - ئهوه من له ئێوه ئهترسێم كه سزای ڕۆژێكی زۆر گهوره بتانگرێتهوه كه ڕۆژی قیامهته.