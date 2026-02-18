Войти
Hud
28
11:28
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ٢٨
قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
أَرَءَيۡتُمۡ
إِن
كُنتُ
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَءَاتَىٰنِي
رَحۡمَةٗ
مِّنۡ
عِندِهِۦ
فَعُمِّيَتۡ
عَلَيۡكُمۡ
أَنُلۡزِمُكُمُوهَا
وَأَنتُمۡ
لَهَا
كَٰرِهُونَ
٢٨
Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь на доказательство от моего Господа, и Он даровал мне милость от Себя (пророчество и послание), которая недоступна вашим взорам? Неужели вы полагаете, что тогда мы стали бы принуждать вас к ней (к этой милости), несмотря на то, что вам она ненавистна?
Al-Sa'di
Нух возражал своим соплеменникам и убеждал их в том, что он опирается на твердые доводы и не сомневается в истине. Он был Божьим посланником, совершенным человеком и образцом для подражания. Ему повиновались благоразумные мужи, умы которых рядом с ним казались неприметными. Он действительно был правдивым человеком, и если он говорил, что опирается на доказательства от своего Господа, то этих слов было достаточно для того, чтобы поверить ему. Он также говорил: «О мои соплеменники! Аллах ниспослал мне откровение, избрал меня своим посланником и почтил меня верным руководством. Вы не видите той милости, которой Аллах облагодетельствовал меня, и она представляется вам обременительной. Неужели вы думаете, что мы станем заставлять вас уверовать в то, что мы считаем истиной, несмотря на сомнения, которые вы испытываете? Неужели вы полагаете, что мы станем принуждать вас к тому, что вам ненавистно до такой степени, что вы жаждете опровергнуть мои проповеди? Ваши усилия не причинят нам вреда и не поколебят нашей убежденности, а ваши лживые речи и измышления не удержат нас от того, что мы исповедуем. Все закончится тем, что ваши поступки помешают вам встать на прямой путь и удержат вас от повиновения истине, и истина будет казаться вам ложью. И если это уже произошло, то мы не способны заставить вас выполнять повеления Аллаха и придерживаться того, от чего вы убегаете».
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
