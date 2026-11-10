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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Hud Ая 14
Hud
14
11:14
فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الاه الا هو فهل انتم مسلمون ١٤
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤
فَإِلَّمۡ
ﱕ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فَٱعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّمَآ
ﱙ
أُنزِلَ
ﱚ
بِعِلۡمِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
وَأَن
ﱝ
لَّآ
ﱞ
إِلَٰهَ
ﱟ
إِلَّا
ﱠ
هُوَۖ
ﱡﱢ
فَهَلۡ
ﱣ
أَنتُم
ﱤ
مُّسۡلِمُونَ
ﱥ
١٤
ﱦ
Если они не ответят вам, то знайте, что он ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме Него. Неужели вы не станете мусульманами?
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