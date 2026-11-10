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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Hud Ая 13
Hud
13
11:13
ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ١٣
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍۢ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍۢ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٣
أَمۡ
ﱁ
يَقُولُونَ
ﱂ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﱃﱄ
قُلۡ
ﱅ
فَأۡتُواْ
ﱆ
بِعَشۡرِ
ﱇ
سُوَرٖ
ﱈ
مِّثۡلِهِۦ
ﱉ
مُفۡتَرَيَٰتٖ
ﱊ
وَٱدۡعُواْ
ﱋ
مَنِ
ﱌ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﱍ
مِّن
ﱎ
دُونِ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
صَٰدِقِينَ
ﱓ
١٣
ﱔ
Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду».
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