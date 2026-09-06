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Тафсир: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
ﲀ
غَيۡبُ
ﲁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲃ
وَإِلَيۡهِ
ﲄ
يُرۡجَعُ
ﲅ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲆ
كُلُّهُۥ
ﲇ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﲈ
وَتَوَكَّلۡ
ﲉ
عَلَيۡهِۚ
ﲊﲋ
وَمَا
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
بِغَٰفِلٍ
ﲎ
عَمَّا
ﲏ
تَعۡمَلُونَ
ﲐ
١٢٣
ﲑ
Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете.
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Bayan ul Quran
Вы читаете тафсир для группы стихов 11:122 до 11:123
آیت 122 وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔