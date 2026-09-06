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Тафсир: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
ﲀ
غَيۡبُ
ﲁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲃ
وَإِلَيۡهِ
ﲄ
يُرۡجَعُ
ﲅ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲆ
كُلُّهُۥ
ﲇ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﲈ
وَتَوَكَّلۡ
ﲉ
عَلَيۡهِۚ
ﲊﲋ
وَمَا
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
بِغَٰفِلٍ
ﲎ
عَمَّا
ﲏ
تَعۡمَلُونَ
ﲐ
١٢٣
ﲑ
Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وقد فصل الله بين الفريقين، وأرى عباده، نصره لعباده المؤمنين, وقمعه لأعداء الله المكذبين.
{ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ْ}
أي: ما غاب فيهما من الخفايا، والأمور الغيبية.
{ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ْ}
من الأعمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب
{ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ْ}
أي: قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه، وتوكل على الله في ذلك.
{ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ْ}
من الخير والشر، بل قد أحاط علمه بذلك، وجرى به قلمه، وسيجري عليه حكمه، وجزاؤه. تم تفسير سورة هود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.