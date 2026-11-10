Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: Hud Ая 12

[ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ] لهوانهیه ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - ههندێك لهو شتهی كه به وهحی بۆت دائهبهزێ وازی لێ بێنی لهبهر قسهو ههواو ئارهزووی كافران [ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ] یان دڵت پێی تهنگ بێ له ترسی ئهواندا نهوهكو گلهیت لێ بكهن و ئیمان نههێنن [ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ ] كاتێك كه ئهوان به تۆ ئهڵێن: ئهگهر تۆ پێغهمبهری خوای - صلی الله علیه وسلم - بۆچی كهنزو زێڕو زیوت له ئاسمانهوه بۆ دانابهزێت [ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ] یان بۆچی فریشتهیهك لهگهڵتدا نایات ڕاستێتی تۆمان پێ بڵێ [ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ تهنها ترسێنهرو ئاگاداركهرهوهی ئاگاداریان بكهوهو گوێ به قسهی ئهوان مهده [ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٢) ] وه خوای گهوره ئاگای له ههموو شتێك ههیهو كارهكانی خۆت تهنها بهخوای گهوره بسپێره.