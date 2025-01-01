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3

Терпеливо выполняй повеления Аллаха и терпеливо избегай ослушания. Всегда поступай только таким образом и никогда не гневайся. Твой Господь не теряет вознаграждения тех, кто творит добро. Он принимает их благодеяния и дарует им вознаграждение, которое намного превосходит то, что они смогли заслужить. Такими словами Аллах призвал людей всегда проявлять терпение и вспоминать о Божьем вознаграждении всякий раз, когда они будут ощущать свою слабость.