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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Hud Ая 1
Hud
1
11:1
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرۚ
ﲄﲅ
كِتَٰبٌ
ﲆ
أُحۡكِمَتۡ
ﲇ
ءَايَٰتُهُۥ
ﲈ
ثُمَّ
ﲉ
فُصِّلَتۡ
ﲊ
مِن
ﲋ
لَّدُنۡ
ﲌ
حَكِيمٍ
ﲍ
خَبِيرٍ
ﲎ
١
ﲏ
Алиф. Лам. Ра. Это - Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим.
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