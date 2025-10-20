واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ٩٢
وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا۟ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ٩٢
Повиновение Аллаху ничем не отличается от повиновения Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Кто повинуется Аллаху, тот повинуется Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, а кто повинуется Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, тот фактически повинуется Аллаху. Это означает, что мусульманин обязан душой и телом совершать все дела и произносить все слова, которые приказали совершать и произносить Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Он должен выполнять обязательные и желательные предписания религии, связанные с его обязанностями перед Аллахом и перед Его творениями, и воздерживаться от всего, что запретили Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Из всех религиозных повелений именно это повеление имеет самый широкий смысл. Легко убедиться в том, что оно включает в себя все повеления и запреты, касающиеся души и тела. Затем Аллах приказал остерегаться ослушания Его и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку ослушание их является сущим злом и влечет за собой очевидный убыток. Но если люди отвернутся от этих повелений и запретов, то им следует знать, что посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, было велено лишь донести до них истину, и он уже выполнил возложенную на него миссию. Если они последуют прямым путем, то поступят только во благо себе, и если они станут грешить, то навредят только себе. Аллах Сам призовет их к ответу, а Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, уже выполнил свой долг и справился со своей миссией.