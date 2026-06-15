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Al-Ma'idah
79
5:79
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ٧٩
كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍۢ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧٩
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كَانُوا۟ لَا یَتَنَاهَوۡنَ﴾ أَيْ لَا يَنْهَى بَعْضهمْ بَعْضًا ﴿عَن﴾ مُعَاوَدَة ﴿مُّنكَرࣲ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُوا۟ یَفۡعَلُونَ ٧٩﴾ فِعْلهمْ هَذَا