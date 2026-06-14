Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
ﲛﲜ
ﲝ
ﲞ
ﲟ
ﲠ
Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения? Ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ
] ئهوه بۆ تهوبه ناكهن و بۆ لای خوای گهوره ناگهڕێنهوهو داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره ناكهن بۆ ئهو ههموو بوهتانهی كه بۆ خوای گهورهتان ههڵبهستووهو خوای گهورهتان له خۆتان تووڕه كردووه [
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤)
] له كاتێك ئهگهر ئێوه تهوبه بكهن خوای گهوره زۆر لێخۆشبوو بهڕهحم و بهزهییه، (تهماشاى ئهم سۆزو بهزهییه بكهن ئهوان شهریك بۆخوا دادهنێن، خواى گهورهیش بانگیان دهكات بۆ تهوبه كردن و لێخۆشبوون).