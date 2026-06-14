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Al-Ma'idah
73
5:73
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الاه الا الاه واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ٧٣
لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍۢ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице». Нет божества, кроме Единственного Бога! Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания.
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