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Al-Ma'idah
110
5:110
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيية الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبري الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسراييل عنك اذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هاذا الا سحر مبين ١١٠
إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٠
إِذۡ
قَالَ
ٱللَّهُ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
ٱذۡكُرۡ
نِعۡمَتِي
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰ
وَٰلِدَتِكَ
إِذۡ
أَيَّدتُّكَ
بِرُوحِ
ٱلۡقُدُسِ
تُكَلِّمُ
ٱلنَّاسَ
فِي
ٱلۡمَهۡدِ
وَكَهۡلٗاۖ
وَإِذۡ
عَلَّمۡتُكَ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
وَٱلتَّوۡرَىٰةَ
وَٱلۡإِنجِيلَۖ
وَإِذۡ
تَخۡلُقُ
مِنَ
ٱلطِّينِ
كَهَيۡـَٔةِ
ٱلطَّيۡرِ
بِإِذۡنِي
فَتَنفُخُ
فِيهَا
فَتَكُونُ
طَيۡرَۢا
بِإِذۡنِيۖ
وَتُبۡرِئُ
ٱلۡأَكۡمَهَ
وَٱلۡأَبۡرَصَ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
تُخۡرِجُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
كَفَفۡتُ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
عَنكَ
إِذۡ
جِئۡتَهُم
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
فَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
مِنۡهُمۡ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٞ
١١٠
Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию). По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по Моему соизволению они становились птицами. По Моему соизволению ты исцелял слепого (или лишенного зрения от рождения; или обладающего слабым зрением) и прокаженного, по Моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов Исраила (Израиля), когда ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их числа сказали, что это - всего лишь очевидное колдовство».
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Al-Sa'di
Аллах велел Исе, сыну Марьям, поминать душой и сердцем милость, которая была оказана ему и его матери, и благодарить Его за эту милость, выполняя все, что от него требовалось. Ему действительно была оказана милость, которой не были удостоены остальные творения. Всевышний поддержал его Духом и Откровением, которое очистило его и придало ему силы для выполнения Его велений и призыва людей на Его путь. Есть мнение, что Святой Дух - это ангел Джибрил, которому было поручено помогать пророку, сопровождать его повсюду и поддерживать его в трудные минуты. Аллах позволил Исе говорить с людьми в колыбели и тогда, когда он стал взрослым. Здесь речь идет не об обычной человеческой речи, а о словах, которые приносят пользу тому, кто говорит, и тем, с кем говорят. Такой речью является призыв к Аллаху. Подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников, пророк Иса в зрелом возрасте вел с людьми полезные беседы, донося до них послание Аллаха, призывая их к добру и удерживая от зла. Однако он отличался от остальных посланников тем, что, еще будучи младенцем в колыбели, он сказал: «Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни» (19:30–33). Аллах научил его Писанию и мудрости. Под Писанием здесь подразумеваются как предыдущие Небесные Откровения, среди которых выделяется Тора, так и Евангелие. Это позволило ему стать одним из самых знающих пророков среди сынов Исраила после Мусы. Под мудростью здесь подразумевается знание таинств Божьего закона, осознание пользы и смысла религиозных предписаний, умение вести проповедь, обучать людей и делать все необходимое должным образом. По соизволению Аллаха он лепил безжизненные глиняные изваяния птиц и дул на них, после чего те превращались в живых птиц. По Его соизволению он исцелял прокаженных и тех, кто был лишен зрения и глаз. По Его соизволению он оживлял покойников. На такие удивительные чудеса не способны ни врачи, ни остальные люди. Посредством их Аллах поддержал пророка Ису и подтвердил истинность его призыва. Аллах отвратил от него козни сынов Исраила, когда неверующие из них нарекли принесенную им истину очевидным колдовством, несмотря на то, что она подтверждалась ясными знамениями, обязывающими каждого человека уверовать в нее. Они даже вознамерились убить пророка и приступили к реализации своего плана, но Аллах отвратил от него их руки и уберег его от них. Он почтил Своего раба и посланника этими милостями и призвал его быть благодарным за них, выполняя все, что от него требовалось. Пророк же выполнил свой долг совершенным образом и проявил терпение, подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников.