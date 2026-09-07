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Тафсир: Az-Zumar 39:9
Az-Zumar
9
39:9
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
ﲴ
هُوَ
ﲵ
قَٰنِتٌ
ﲶ
ءَانَآءَ
ﲷ
ٱلَّيۡلِ
ﲸ
سَاجِدٗا
ﲹ
وَقَآئِمٗا
ﲺ
يَحۡذَرُ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲼ
وَيَرۡجُواْ
ﲽ
رَحۡمَةَ
ﲾ
رَبِّهِۦۗ
ﲿﳀ
قُلۡ
ﳁ
هَلۡ
ﳂ
يَسۡتَوِي
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
يَعۡلَمُونَ
ﳅ
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
لَا
ﳇ
يَعۡلَمُونَۗ
ﳈﳉ
إِنَّمَا
ﳊ
يَتَذَكَّرُ
ﳋ
أُوْلُواْ
ﳌ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳍ
٩
ﳎ
Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?». Воистину, поминают назидание только обладающие разумом.
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Tafsir Muyassar
أهذا الكافر المتمتع بكفره خير، أم من هو عابد لربه طائع له، يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله، يخاف عذاب الآخرة، ويأمُل رحمة ربه؟ قل -أيها الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئًا من ذلك؟ لا يستوون. إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة.