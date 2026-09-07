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Тафсир: Az-Zumar 39:9
Az-Zumar
9
39:9
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
ﲴ
هُوَ
ﲵ
قَٰنِتٌ
ﲶ
ءَانَآءَ
ﲷ
ٱلَّيۡلِ
ﲸ
سَاجِدٗا
ﲹ
وَقَآئِمٗا
ﲺ
يَحۡذَرُ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲼ
وَيَرۡجُواْ
ﲽ
رَحۡمَةَ
ﲾ
رَبِّهِۦۗ
ﲿﳀ
قُلۡ
ﳁ
هَلۡ
ﳂ
يَسۡتَوِي
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
يَعۡلَمُونَ
ﳅ
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
لَا
ﳇ
يَعۡلَمُونَۗ
ﳈﳉ
إِنَّمَا
ﳊ
يَتَذَكَّرُ
ﳋ
أُوْلُواْ
ﳌ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳍ
٩
ﳎ
Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?». Воистину, поминают назидание только обладающие разумом.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمَنۡ﴾ بتخفيف الميم ﴿هُوَ قَـٰنِتٌ﴾ قَائِم بِوَظَائِف الطَّاعَات ﴿ءَانَاۤءَ ٱلَّیۡلِ﴾ سَاعَاته ﴿سَاجِدࣰا وَقَاۤىِٕمࣰا﴾ فِي الصَّلَاة ﴿یَحۡذَرُ ٱلۡـَٔاخِرَةَ﴾ أي يخاف عذابها ﴿وَیَرۡجُوا۟ رَحۡمَةَ﴾ جَنَّة ﴿رَبِّهِۦۗ﴾ كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكُفْرِ أو غيره وَفِي قِرَاءَة {أَمَّنۡ} فَأَمْ بِمَعْنَى بَلْ والهمزة ﴿قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی ٱلَّذِینَ یَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِینَ لَا یَعۡلَمُونَۗ﴾ أَيْ لَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا لَا يَسْتَوِي العالم والجاهل ﴿إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ﴾ يتعظ ﴿أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ٩﴾ أَصْحَاب الْعُقُول