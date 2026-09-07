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Тафсир: Az-Zumar 39:8
Az-Zumar
8
39:8
۞ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ٨
۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّۭ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةًۭ مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًۭا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ٨
۞ وَإِذَا
ﲏ ﲐ
مَسَّ
ﲑ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲒ
ضُرّٞ
ﲓ
دَعَا
ﲔ
رَبَّهُۥ
ﲕ
مُنِيبًا
ﲖ
إِلَيۡهِ
ﲗ
ثُمَّ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
خَوَّلَهُۥ
ﲚ
نِعۡمَةٗ
ﲛ
مِّنۡهُ
ﲜ
نَسِيَ
ﲝ
مَا
ﲞ
كَانَ
ﲟ
يَدۡعُوٓاْ
ﲠ
إِلَيۡهِ
ﲡ
مِن
ﲢ
قَبۡلُ
ﲣ
وَجَعَلَ
ﲤ
لِلَّهِ
ﲥ
أَندَادٗا
ﲦ
لِّيُضِلَّ
ﲧ
عَن
ﲨ
سَبِيلِهِۦۚ
ﲩﲪ
قُلۡ
ﲫ
تَمَتَّعۡ
ﲬ
بِكُفۡرِكَ
ﲭ
قَلِيلًا
ﲮ
إِنَّكَ
ﲯ
مِنۡ
ﲰ
أَصۡحَٰبِ
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
٨
ﲳ
Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от Себя, человек забывает Того, к Кому он взывал прежде (или забывает то, ради чего он взывал прежде), и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с Его пути. Скажи: «Попользуйся благами со своим неверием немного! Воистину, ты будешь одним из обитателей Огня».
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﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ﴾ أَيْ الْكَافِرَ ﴿ضُرࣱّ دَعَا رَبَّهُۥ﴾ تَضَرَّعَ ﴿مُنِیبًا﴾ رَاجِعًا ﴿إِلَیۡهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعۡمَةࣰ﴾ أَعْطَاهُ إنْعَامًا ﴿مِّنۡهُ نَسِیَ﴾ تَرَكَ ﴿مَا كَانَ یَدۡعُوۤا۟﴾ يتضرع ﴿إِلَیۡهِ مِن قَبۡلُ﴾ وهو الله فما في موضع من ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادࣰا﴾ شُرَكَاء ﴿لِّیَضِلَّ﴾ بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّهَا ﴿عَن سَبِیلِهِۦۚ﴾ دِين الْإِسْلَام ﴿قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِیلًا﴾ بقية أجلك ﴿إِنَّكَ مِنۡ أَصۡحَـٰبِ ٱلنَّارِ ٨﴾