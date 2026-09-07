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Тафсир: Az-Zumar 39:6
Az-Zumar
6
39:6
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم الله ربكم له الملك لا الاه الا هو فانى تصرفون ٦
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۢ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًۭا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍۢ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ ثَلَـٰثٍۢ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٦
خَلَقَكُم
ﱁ
مِّن
ﱂ
نَّفۡسٖ
ﱃ
وَٰحِدَةٖ
ﱄ
ثُمَّ
ﱅ
جَعَلَ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
زَوۡجَهَا
ﱈ
وَأَنزَلَ
ﱉ
لَكُم
ﱊ
مِّنَ
ﱋ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﱌ
ثَمَٰنِيَةَ
ﱍ
أَزۡوَٰجٖۚ
ﱎﱏ
يَخۡلُقُكُمۡ
ﱐ
فِي
ﱑ
بُطُونِ
ﱒ
أُمَّهَٰتِكُمۡ
ﱓ
خَلۡقٗا
ﱔ
مِّنۢ
ﱕ
بَعۡدِ
ﱖ
خَلۡقٖ
ﱗ
فِي
ﱘ
ظُلُمَٰتٖ
ﱙ
ثَلَٰثٖۚ
ﱚﱛ
ذَٰلِكُمُ
ﱜ
ٱللَّهُ
ﱝ
رَبُّكُمۡ
ﱞ
لَهُ
ﱟ
ٱلۡمُلۡكُۖ
ﱠﱡ
لَآ
ﱢ
إِلَٰهَ
ﱣ
إِلَّا
ﱤ
هُوَۖ
ﱥﱦ
فَأَنَّىٰ
ﱧ
تُصۡرَفُونَ
ﱨ
٦
ﱩ
Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену и ниспослал для вас из скотины восемь животных парами. Он создает вас в утробах ваших матерей: одно творение появляется вслед за другим в трех мраках. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины!
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