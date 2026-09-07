Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Az-Zumar 39:6
Az-Zumar
6
39:6
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم الله ربكم له الملك لا الاه الا هو فانى تصرفون ٦
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۢ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًۭا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍۢ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ ثَلَـٰثٍۢ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٦
خَلَقَكُم
ﱁ
مِّن
ﱂ
نَّفۡسٖ
ﱃ
وَٰحِدَةٖ
ﱄ
ثُمَّ
ﱅ
جَعَلَ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
زَوۡجَهَا
ﱈ
وَأَنزَلَ
ﱉ
لَكُم
ﱊ
مِّنَ
ﱋ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﱌ
ثَمَٰنِيَةَ
ﱍ
أَزۡوَٰجٖۚ
ﱎﱏ
يَخۡلُقُكُمۡ
ﱐ
فِي
ﱑ
بُطُونِ
ﱒ
أُمَّهَٰتِكُمۡ
ﱓ
خَلۡقٗا
ﱔ
مِّنۢ
ﱕ
بَعۡدِ
ﱖ
خَلۡقٖ
ﱗ
فِي
ﱘ
ظُلُمَٰتٖ
ﱙ
ثَلَٰثٖۚ
ﱚﱛ
ذَٰلِكُمُ
ﱜ
ٱللَّهُ
ﱝ
رَبُّكُمۡ
ﱞ
لَهُ
ﱟ
ٱلۡمُلۡكُۖ
ﱠﱡ
لَآ
ﱢ
إِلَٰهَ
ﱣ
إِلَّا
ﱤ
هُوَۖ
ﱥﱦ
فَأَنَّىٰ
ﱧ
تُصۡرَفُونَ
ﱨ
٦
ﱩ
Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену и ниспослал для вас из скотины восемь животных парами. Он создает вас в утробах ваших матерей: одно творение появляется вслед за другим в трех мраках. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سێ تاریكییهكه} [
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
] لهگهڵ جیاوازى رهنگ و زمان و شێوازو رهگهزتان خوای گهوره ئێوهی له یهك نهفس دروست كردووه كه ئادهمه [
ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
] وه له پهراسووی چهپى ئادهم حهوای دروست كردووه [
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ
] وه له ئاژهڵانیش ههشت جۆرو جووتی بۆ ئێوه دروست كردووهو دابهزاندووه له حوشتر نێرو مێیهك، وه له مانگا نێرو مێیهك، وه له مهڕ نێرو مێیهك، وه له بزنیش نێرو مێیهك [
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
] وه ئێوه دروست دهكات لهناو سكی دایكتاندا [
خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ
] دروست كردن له دوای دروست كردن، واته: قۆناغ له دواى قۆناغ، یهكهمجار دڵۆپه ئاوێكن دواتر دهبنه خوێنێكی مهیو، دواتر دهبنه پارچه گۆشتێك، دواتر ئێسقان و دواتر به گۆشت دایپۆشیوه [
فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ
] له سێ تاریكیدا كه تاریكی سكه وه تاریكی ڕهحمه وه تاریكی وێڵاشه (ئهو پهردهیه كه منداڵی كۆرپهی تیادایه) [
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
] ئا ئهم (الله) یهیه كه پهروهردگاری ئێوهیه [
لَهُ الْمُلْكُ
] موڵك ههر هی خوای گهورهیه له دونیاو قیامهتدا شهریكی نیه [
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] هیچ پهرستراوێك به حهق نیه شایهنی پهرستن بێ تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێت [
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٦)
] ئهی ئیتر ئێوه چۆن له عیبادهتی خوای گهوره لائهدهن بۆ عیبادهتی جگه له خوا.