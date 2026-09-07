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Тафсир: Az-Zumar 39:5
Az-Zumar
5
39:5
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲯ
بِٱلۡحَقِّۖ
ﲰﲱ
يُكَوِّرُ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
عَلَى
ﲴ
ٱلنَّهَارِ
ﲵ
وَيُكَوِّرُ
ﲶ
ٱلنَّهَارَ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱلَّيۡلِۖ
ﲹﲺ
وَسَخَّرَ
ﲻ
ٱلشَّمۡسَ
ﲼ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲽﲾ
كُلّٞ
ﲿ
يَجۡرِي
ﳀ
لِأَجَلٖ
ﳁ
مُّسَمًّىۗ
ﳂﳃ
أَلَا
ﳄ
هُوَ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳆ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﳇ
٥
ﳈ
Он сотворил небеса и землю ради истины. Он обвивает ночью день и обвивает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он - Могущественный, Всепрощающий.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Ameumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi na viliyomo ndani yake, Anauleta usiku na kuuondoa mchana, na Anauleta mchana na kuuondoa usiku. Na Amelidhalilisha jua na mwezi ili manufaa ya waja yapangike. Kila mojawapo ya hivi viwili vinatembea kwenye sehemu yake ya kuzunguka mpaka kipindi cha kusimama Kiyama. Jua utanabahi, hakika Mwenyezi Mungu Aliyefanya matendo haya na Akawapa waja Wake neema hizi, Ndiye Mshindi juu ya viumbe Vyake, ni Mwingi wa kusamehe dhambi zao.