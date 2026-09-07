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Тафсир: Az-Zumar 39:4
Az-Zumar
4
39:4
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
ﲚ
أَرَادَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَتَّخِذَ
ﲞ
وَلَدٗا
ﲟ
لَّٱصۡطَفَىٰ
ﲠ
مِمَّا
ﲡ
يَخۡلُقُ
ﲢ
مَا
ﲣ
يَشَآءُۚ
ﲤﲥ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲦﲧ
هُوَ
ﲨ
ٱللَّهُ
ﲩ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﲪ
ٱلۡقَهَّارُ
ﲫ
٤
ﲬ
Если бы Аллах захотел иметь детей, то Он избрал бы из Своих творений того, кого бы пожелал. Пречист Он! Он - Аллах, Единственный, Всемогущий.
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[
لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
] ئهگهر خوای گهوره بیوستایه منداڵێك بۆ خۆی بڕیار بدات ئهوه لهناو دروستكراوانی ئهوهی كه خۆی ویستی لێبوایه ههڵیئهبژارد، (مهرج دادهنرێت و مهرج نیه جێبهجێ ببێت، وه دروستهو دهگونجێت مهرج پهیوهست بكرێت به شتێكى موستهحیل و ئهستهمهوه لهبهر مهبهستى قسهكهر، وه ئهستهمه خواى گهوره منداڵ بۆ خۆى بڕیار بدات) [
سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤)
] پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره، خوای گهوره پێویستی به منداڵ نیه، دروستكراو چۆن ئهبێ به منداڵی خالق و دروستكار ههر خوای گهورهیه كه تاك و تهنهایه وه زۆر باڵادهسته.