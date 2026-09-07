Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Az-Zumar 39:3
Az-Zumar
3
39:3
الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ٣
أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌۭ كَفَّارٌۭ ٣
أَلَا
ﱶ
لِلَّهِ
ﱷ
ٱلدِّينُ
ﱸ
ٱلۡخَالِصُۚ
ﱹﱺ
وَٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱتَّخَذُواْ
ﱼ
مِن
ﱽ
دُونِهِۦٓ
ﱾ
أَوۡلِيَآءَ
ﱿ
مَا
ﲀ
نَعۡبُدُهُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
لِيُقَرِّبُونَآ
ﲃ
إِلَى
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
زُلۡفَىٰٓ
ﲆ
إِنَّ
ﲇ
ٱللَّهَ
ﲈ
يَحۡكُمُ
ﲉ
بَيۡنَهُمۡ
ﲊ
فِي
ﲋ
مَا
ﲌ
هُمۡ
ﲍ
فِيهِ
ﲎ
يَخۡتَلِفُونَۗ
ﲏﲐ
إِنَّ
ﲑ
ٱللَّهَ
ﲒ
لَا
ﲓ
يَهۡدِي
ﲔ
مَنۡ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
كَٰذِبٞ
ﲗ
كَفَّارٞ
ﲘ
٣
ﲙ
Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
] ئایا پهرستنی پاك و بێگهرد له شیرك و ڕیا تهنها بۆ خوای گهوره نیه، (واته: خواى گهوره، پهرستن و كردهوهیهك قبوڵ دهكات و وهردهگرێت كه تهنها لهبهر رهزامهندى ئهو ئهنجام درابێت) [
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
] وه ئهوانهیشی كه جگه له خوای گهوره ههندێك ئهولیاو شتی تریان داناوهو ئهیپهرستن كه پێیان بڵێی بۆچی جگه له خوای گهوره ئهمانه ئهپهرستن [
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
] ئهوان ئهڵێن: ئێمه ئهزانین ئهمانه ئێمهیان دروست نهكردووهو ڕزقی ئێمه نادهن بهڵام نایانپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێ كه له خوای گهوره نزیكمان بكهنهوهو شهفاعهتمان بۆ بكهن، (خهڵكى ئهم سهردهمهیش كه دهچنه سهر دارو بهردو گۆڕو پهرستگاكان كه پێیان بڵێیت بۆ ئهمانه دهپهرستن و عیبادهتیان بۆ دهكهن!؟ ههمان گومانى هاوبهشبڕیاردهرانى سهردهمى نهزانى و نهفامى دێننهوهو دهڵێن ئێمه نایانپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێت له خوامان نزیك بكهنهوهو شهفاعهتمان بۆ بكهن، قسهو نیهت و گومان و كرداریان یهكه، وه سزایشان یهك دهبێت له رۆژى قیامهت) [
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
] به دڵنیایی خوای گهوره خۆی له رۆژى قیامهت بڕیار له نێوان موسڵمانان و كافران و موشریكاندا ئهدات لهو جیاوازى و ناكۆكییهی كه له نێوانیاندا ههبووه له دونیادا لهسهر دین [
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣)
] به دڵنیایی خوای گهوره هیدایهتی كهسانێك نادات كه زۆر درۆزن و زۆر كافر بن.