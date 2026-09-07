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Тафсир: Az-Zumar 39:3
Az-Zumar
3
39:3
الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ٣
أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌۭ كَفَّارٌۭ ٣
أَلَا
ﱶ
لِلَّهِ
ﱷ
ٱلدِّينُ
ﱸ
ٱلۡخَالِصُۚ
ﱹﱺ
وَٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱتَّخَذُواْ
ﱼ
مِن
ﱽ
دُونِهِۦٓ
ﱾ
أَوۡلِيَآءَ
ﱿ
مَا
ﲀ
نَعۡبُدُهُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
لِيُقَرِّبُونَآ
ﲃ
إِلَى
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
زُلۡفَىٰٓ
ﲆ
إِنَّ
ﲇ
ٱللَّهَ
ﲈ
يَحۡكُمُ
ﲉ
بَيۡنَهُمۡ
ﲊ
فِي
ﲋ
مَا
ﲌ
هُمۡ
ﲍ
فِيهِ
ﲎ
يَخۡتَلِفُونَۗ
ﲏﲐ
إِنَّ
ﲑ
ٱللَّهَ
ﲒ
لَا
ﲓ
يَهۡدِي
ﲔ
مَنۡ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
كَٰذِبٞ
ﲗ
كَفَّارٞ
ﲘ
٣
ﲙ
Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует.
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Tafseer Jalalayn
﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّینُ ٱلۡخَالِصُۚ﴾ لَا يَسْتَحِقّهُ غَيْره ﴿وَٱلَّذِینَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦۤ﴾ الْأَصْنَام ﴿أَوۡلِیَاۤءَ﴾ وَهُمْ كُفَّار مَكَّة قَالُوا ﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰۤ﴾ قُرْبَى مَصْدَر بِمَعْنَى تَقْرِيبًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَحۡكُمُ بَیۡنَهُمۡ﴾ وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ ﴿فِی مَا هُمۡ فِیهِ یَخۡتَلِفُونَۗ﴾ مِنْ أَمْر الدِّين فَيَدْخُل الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّة وَالْكَافِرِينَ النَّار ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی مَنۡ هُوَ كَـٰذِبࣱ﴾ فِي نِسْبَة الْوَلَد إلَيْهِ ﴿كَفَّارࣱ ٣﴾ بِعِبَادَتِهِ غير الله