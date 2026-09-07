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Тафсир: Az-Zumar 39:29
Az-Zumar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ﲺ
ٱللَّهُ
ﲻ
مَثَلٗا
ﲼ
رَّجُلٗا
ﲽ
فِيهِ
ﲾ
شُرَكَآءُ
ﲿ
مُتَشَٰكِسُونَ
ﳀ
وَرَجُلٗا
ﳁ
سَلَمٗا
ﳂ
لِّرَجُلٍ
ﳃ
هَلۡ
ﳄ
يَسۡتَوِيَانِ
ﳅ
مَثَلًاۚ
ﳆﳇ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳈ
لِلَّهِۚ
ﳉﳊ
بَلۡ
ﳋ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳌ
لَا
ﳍ
يَعۡلَمُونَ
ﳎ
٢٩
ﳏ
Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но большинство их не знает этого.
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Rebar Kurdish Tafsir
{نمونهى هاوبهشبڕیاردهران} [
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ
] خوای گهوره نموونهی مرۆڤی موشریك ئههێنێتهوه به نموونهی پیاوێك كه كۆمهڵێك خاوهنی ههیه كه ههموویان شهریكن لهم پیاوهی ژێردهست و كۆیلهیان، وه خاوهنهكان لهگهڵ یهكدا ناكۆكن، وه ههڵسوكهوت و مامهڵهشیان لهگهڵ كۆیلهكهدا قورس و خراپ و سهخته، ئهمه نمونهى مرۆڤى هاوبهشبڕیاردهره كه چهند خوایهك دهپهرستێت و خۆى كردووه به بهندهى چهند خوایهك [
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
] وه پیاوێكی تریش یهك خاوهنێكی ههیهو خۆی تهسلیمی یهك كهسێك كردووه كه لهگهڵیدا باشهو ئهزانێ بهچی ڕازی ئهبێ و جێبهجێی ئهكات، ئهمه نمونهى مرۆڤی یهكخواپهرسته كه به تاك و تهنها خواى گهوره دهپهرستێت و دهزانێت بهچى رازیهو جێبهجێى دهكات و ئهنجامى دهدات و رهزامهندى بهدهست دێنێت [
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
] ئایا ئهم دوو كهسه یهكسانن؟ بێگومان یهكسان نین [
الْحَمْدُ لِلَّهِ
] حهمدو سهناو ستایش بۆ خوای گهوره كه چۆن دینهكهی ڕوون ئهكاتهوه بۆ خهڵكی و بهڵگهیان بهسهردا جێبهجێ دهكات [
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)
] بهڵام زۆربهی خهڵكی نهزانن بۆیه هاوبهش بۆ خواى گهوره بڕیار دهدهن.