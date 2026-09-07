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Тафсир: Az-Zumar 39:28
Az-Zumar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
ﲲ
عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
ﲴ
ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
ﲶ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
Мы ниспослали Коран, в котором нет неправды, на арабском языке, чтобы они устрашились.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُرۡءَانًا عَرَبِیًّا﴾ حَال مُؤَكِّدَة ﴿غَیۡرَ ذِی عِوَجࣲ﴾ أَيْ لَبْس وَاخْتِلَاف ﴿لَّعَلَّهُمۡ یَتَّقُونَ ٢٨﴾ الْكُفْر