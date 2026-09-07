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Тафсир: Az-Zumar 39:27
Az-Zumar
27
39:27
ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٧
وَلَقَدۡ
ﲦ
ضَرَبۡنَا
ﲧ
لِلنَّاسِ
ﲨ
فِي
ﲩ
هَٰذَا
ﲪ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲫ
مِن
ﲬ
كُلِّ
ﲭ
مَثَلٖ
ﲮ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲯ
يَتَذَكَّرُونَ
ﲰ
٢٧
ﲱ
Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание.
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Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧)
] وه به دڵنیایى لهم قورئانه پیرۆزهدا ههموو نموونهیهكمان بۆ خهڵكی هێناوهتهوه تا تێبگهن و بیر بكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهربگرن.