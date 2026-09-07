Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Az-Zumar 39:27
Az-Zumar
27
39:27
ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٧
وَلَقَدۡ
ﲦ
ضَرَبۡنَا
ﲧ
لِلنَّاسِ
ﲨ
فِي
ﲩ
هَٰذَا
ﲪ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲫ
مِن
ﲬ
كُلِّ
ﲭ
مَثَلٖ
ﲮ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲯ
يَتَذَكَّرُونَ
ﲰ
٢٧
ﲱ
Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ ضَرَبۡنَا﴾ جَعَلْنَا ﴿لِلنَّاسِ فِی هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلࣲ لَّعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ ٢٧﴾ يَتَّعِظُونَ