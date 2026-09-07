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Тафсир: Az-Zumar 39:26
Az-Zumar
26
39:26
فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
ٱلۡخِزۡيَ
ﲙ
فِي
ﲚ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲛ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲜﲝ
وَلَعَذَابُ
ﲞ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲟ
أَكۡبَرُۚ
ﲠﲡ
لَوۡ
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَعۡلَمُونَ
ﲤ
٢٦
ﲥ
Аллах дал им вкусить позор в мирской жизни. А мучений в Последней жизни, несомненно, будет еще больше, если бы они только знали!
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﴿فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلۡخِزۡیَ﴾ الذُّلّ وَالْهَوَان مِنْ الْمَسْخ وَالْقَتْل وَغَيْره ﴿فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُوا۟﴾ أَيْ الْمُكَذِّبُونَ ﴿یَعۡلَمُونَ ٢٦﴾ عَذَابهَا ما كذبوا