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Тафсир: Az-Zumar 39:23
Az-Zumar
23
39:23
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ٢٣
ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًۭا مُّتَشَـٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٢٣
ٱللَّهُ
ﱘ
نَزَّلَ
ﱙ
أَحۡسَنَ
ﱚ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱛ
كِتَٰبٗا
ﱜ
مُّتَشَٰبِهٗا
ﱝ
مَّثَانِيَ
ﱞ
تَقۡشَعِرُّ
ﱟ
مِنۡهُ
ﱠ
جُلُودُ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
تَلِينُ
ﱦ
جُلُودُهُمۡ
ﱧ
وَقُلُوبُهُمۡ
ﱨ
إِلَىٰ
ﱩ
ذِكۡرِ
ﱪ
ٱللَّهِۚ
ﱫﱬ
ذَٰلِكَ
ﱭ
هُدَى
ﱮ
ٱللَّهِ
ﱯ
يَهۡدِي
ﱰ
بِهِۦ
ﱱ
مَن
ﱲ
يَشَآءُۚ
ﱳﱴ
وَمَن
ﱵ
يُضۡلِلِ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
فَمَا
ﱸ
لَهُۥ
ﱹ
مِنۡ
ﱺ
هَادٍ
ﱻ
٢٣
ﱼ
Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это - верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника.
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Tafseer Jalalayn
﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِیثِ كِتَـٰبࣰا﴾ بَدَل مِنْ أَحْسَن أَيْ قُرْآنًا ﴿مُّتَشَـٰبِهࣰا﴾ أَيْ يُشْبِه بَعْضه بَعْضًا فِي النَّظْم وَغَيْره ﴿مَّثَانِیَ﴾ ثُنِيَ فِيهِ الْوَعْد وَالْوَعِيد وَغَيْرهمَا ﴿تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ﴾ تَرْتَعِد عِنْد ذكره وَعِيده ﴿جُلُودُ ٱلَّذِینَ یَخۡشَوۡنَ﴾ يَخَافُونَ ﴿رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِینُ﴾ تَطْمَئِنّ ﴿جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ أَيْ عِنْد ذِكْر وَعْده ﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ الْكِتَاب ﴿هُدَى ٱللَّهِ یَهۡدِی بِهِۦ مَن یَشَاۤءُۚ وَمَن یُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ٢٣﴾