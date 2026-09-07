Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Az-Zumar 39:21
Az-Zumar
21
39:21
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذالك لذكرى لاولي الالباب ٢١
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢١
أَلَمۡ
ﳊ
تَرَ
ﳋ
أَنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
أَنزَلَ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱلسَّمَآءِ
ﳐ
مَآءٗ
ﳑ
فَسَلَكَهُۥ
ﳒ
يَنَٰبِيعَ
ﳓ
فِي
ﳔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳕ
ثُمَّ
ﳖ
يُخۡرِجُ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
زَرۡعٗا
ﳙ
مُّخۡتَلِفًا
ﳚ
أَلۡوَٰنُهُۥ
ﳛ
ثُمَّ
ﳜ
يَهِيجُ
ﳝ
فَتَرَىٰهُ
ﳞ
مُصۡفَرّٗا
ﳟ
ثُمَّ
ﳠ
يَجۡعَلُهُۥ
ﳡ
حُطَٰمًاۚ
ﳢﳣ
إِنَّ
ﳤ
فِي
ﳥ
ذَٰلِكَ
ﳦ
لَذِكۡرَىٰ
ﳧ
لِأُوْلِي
ﳨ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳩ
٢١
ﳪ
Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам по земле? Потом посредством нее Он выводит посевы различных цветов. Затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. Затем Он превращает их в труху. Воистину, во всем этом - напоминание для обладающих разумом.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] ئایا نابینی خوای گهوره له ئاسمانهوه ئاوی بۆ دابهزاندوون به باران بارین [
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ
] وه خستوویهتیه ناو زهویهوهو سهرچاوهی ئاوی لێههڵئهقوڵێنێت [
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
] پاشان بههۆی ئهو ئاوهوه جۆرهها دانهوێڵهو كشتوكاڵ ئهڕوێنێ كه ڕهنگ و تام و بۆن و شێوهیان جیاوازه [
ثُمَّ يَهِيجُ
] له پاش سهوزى وشك ئهبێ [
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
] وه ئهبینی زهرد ههڵئهگهڕێ [
ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
] پاشانیش ههڵئهوهرێت و لهناو ئهچێت و تێكئهشكێت [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١)
] به دڵنیایی ئهمه یادخستنهوهیهكه بۆ ئهو كهسانهی كه خاوهنی عهقڵی ساغ و سهلیم و تهواون تا پهندو ئامۆژگارى وهربگرن و بزانن خۆیشان وهكو ئهو دانهوێڵهیه سهرهتا گهنجن دواتر پیر دهبن و دواتر دهمرن، وه دونیایش بهههمان شێوهیهو كۆتایى دێت.