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Тафсир: Az-Zumar 39:21
Az-Zumar
21
39:21
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذالك لذكرى لاولي الالباب ٢١
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢١
أَلَمۡ
ﳊ
تَرَ
ﳋ
أَنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
أَنزَلَ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱلسَّمَآءِ
ﳐ
مَآءٗ
ﳑ
فَسَلَكَهُۥ
ﳒ
يَنَٰبِيعَ
ﳓ
فِي
ﳔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳕ
ثُمَّ
ﳖ
يُخۡرِجُ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
زَرۡعٗا
ﳙ
مُّخۡتَلِفًا
ﳚ
أَلۡوَٰنُهُۥ
ﳛ
ثُمَّ
ﳜ
يَهِيجُ
ﳝ
فَتَرَىٰهُ
ﳞ
مُصۡفَرّٗا
ﳟ
ثُمَّ
ﳠ
يَجۡعَلُهُۥ
ﳡ
حُطَٰمًاۚ
ﳢﳣ
إِنَّ
ﳤ
فِي
ﳥ
ذَٰلِكَ
ﳦ
لَذِكۡرَىٰ
ﳧ
لِأُوْلِي
ﳨ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳩ
٢١
ﳪ
Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам по земле? Потом посредством нее Он выводит посевы различных цветов. Затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. Затем Он превращает их в труху. Воистину, во всем этом - напоминание для обладающих разумом.
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Tafsir Muyassar
ألم تر -أيها الرسول- أن الله أنزل من السحاب مطرًا فأدخله في الأرض، وجعله عيونًا نابعة ومياهًا جارية، ثم يُخْرج بهذا الماء زرعًا مختلفًا ألوانه وأنواعه، ثم ييبس بعد خضرته ونضارته، فتراه مصفرًا لونه، ثم يجعله حطامًا متكسِّرًا متفتتًا؟ إن في فِعْل الله ذلك لَذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة.