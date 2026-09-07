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Тафсир: Az-Zumar 39:2
Az-Zumar
2
39:2
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
إِنَّآ
ﱫ
أَنزَلۡنَآ
ﱬ
إِلَيۡكَ
ﱭ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱮ
بِٱلۡحَقِّ
ﱯ
فَٱعۡبُدِ
ﱰ
ٱللَّهَ
ﱱ
مُخۡلِصٗا
ﱲ
لَّهُ
ﱳ
ٱلدِّينَ
ﱴ
٢
ﱵ
Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру.
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هذا تنزيل الكتاب من الله وقد أنزلناه بالحق ، أي : بالصدق وليس بباطل وهزل .فاعبد الله مخلصا فيه مسألتان : الأولى : " مخلصا " نصب على الحال أي : موحدا لا تشرك به شيئا " له الدين " أي الطاعة . وقيل : العبادة ، وهو مفعول به .