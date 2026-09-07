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Тафсир: Az-Zumar 39:19
Az-Zumar
19
39:19
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
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حَقَّ
ﲪ
عَلَيۡهِ
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كَلِمَةُ
ﲬ
ٱلۡعَذَابِ
ﲭ
أَفَأَنتَ
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تُنقِذُ
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مَن
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلنَّارِ
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١٩
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Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось Слово о мучениях, кто находится в Огне?
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Tafseer Jalalayn
﴿أَفَمَنۡ حَقَّ عَلَیۡهِ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ﴾ أَيْ {لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ} الْآيَة ﴿أَفَأَنتَ تُنقِذُ﴾ تُخْرِج ﴿مَن فِی ٱلنَّارِ ١٩﴾ جَوَاب الشَّرْط وَأُقِيمَ فِيهِ الظَّاهِر مَقَام الْمُضْمَر وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ وَالْمَعْنَى لَا تَقْدِر عَلَى هِدَايَته فَتُنْقِذهُ مِنْ النَّار