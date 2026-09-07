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Тафсир: Az-Zumar 39:18
Az-Zumar
18
39:18
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
ٱلَّذِينَ
ﲙ
يَسۡتَمِعُونَ
ﲚ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲛ
فَيَتَّبِعُونَ
ﲜ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
ﲝﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
هَدَىٰهُمُ
ﲡ
ٱللَّهُۖ
ﲢﲣ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲤ
هُمۡ
ﲥ
أُوْلُواْ
ﲦ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﲧ
١٨
ﲨ
которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это - те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом.
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