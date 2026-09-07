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Тафсир: Az-Zumar 39:15
Az-Zumar
15
39:15
فاعبدوا ما شيتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذالك هو الخسران المبين ١٥
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥
فَٱعۡبُدُواْ
ﱢ
مَا
ﱣ
شِئۡتُم
ﱤ
مِّن
ﱥ
دُونِهِۦۗ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱪ
ٱلَّذِينَ
ﱫ
خَسِرُوٓاْ
ﱬ
أَنفُسَهُمۡ
ﱭ
وَأَهۡلِيهِمۡ
ﱮ
يَوۡمَ
ﱯ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﱰﱱ
أَلَا
ﱲ
ذَٰلِكَ
ﱳ
هُوَ
ﱴ
ٱلۡخُسۡرَانُ
ﱵ
ٱلۡمُبِينُ
ﱶ
١٥
ﱷ
Поклоняйтесь же, помимо Него, чему пожелаете». Скажи: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱعۡبُدُوا۟ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ﴾ غَيْره فِيهِ تَهْدِيد لَهُمْ وَإِيذَان بِأَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّه تَعَالَى ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَـٰسِرِینَ ٱلَّذِینَ خَسِرُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِیهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِۗ﴾ بِتَخْلِيدِ الْأَنْفُس فِي النَّار وَبِعَدَمِ وُصُولهمْ إلَى الْحُور الْمُعَدَّة لَهُمْ فِي الْجَنَّة لَوْ آمَنُوا ﴿أَلَا ذَ ٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِینُ ١٥﴾ البين