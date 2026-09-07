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Тафсир: Az-Zumar 39:15
Az-Zumar
15
39:15
فاعبدوا ما شيتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذالك هو الخسران المبين ١٥
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥
فَٱعۡبُدُواْ
ﱢ
مَا
ﱣ
شِئۡتُم
ﱤ
مِّن
ﱥ
دُونِهِۦۗ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱪ
ٱلَّذِينَ
ﱫ
خَسِرُوٓاْ
ﱬ
أَنفُسَهُمۡ
ﱭ
وَأَهۡلِيهِمۡ
ﱮ
يَوۡمَ
ﱯ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﱰﱱ
أَلَا
ﱲ
ذَٰلِكَ
ﱳ
هُوَ
ﱴ
ٱلۡخُسۡرَانُ
ﱵ
ٱلۡمُبِينُ
ﱶ
١٥
ﱷ
Поклоняйтесь же, помимо Него, чему пожелаете». Скажи: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!
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العربية
Al-Qurtubi
فاعبدوا ما شئتم من دونه أمر تهديد ووعيد وتوبيخ ، كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم وقيل : منسوخة بآية السيف .قوله تعالى : قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قال ميمون بن مهران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجة في الجنة ، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله . في رواية عن ابن عباس : فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل [ ص: 217 ] والأهل إلا ما كان له قبل ذلك ، وهو قوله تعالى : أولئك هم الوارثون .